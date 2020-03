Apoio aos pais será mais baixo porque ainda paga TSU

O apoio criado para os pais que não possam trabalhar por causa do encerramento das escolas, corresponde a 66% do salário base, com limites mínimos e máximos, mas ainda é alvo de descontos para a Segurança Social.

O apoio criado para os pais que tenham filhos de até doze anos e não possam trabalhar (nem em teletrabalho) por causa do encerramento das escolas, corresponde a 66% do salário base, com o valor mínimo de 635 euros e máximo de 1905 euros, mas ainda será alvo de descontos para a Segurança Social, o que significa que na prática será mais baixo do que inicialmente anunciado.





Explica o decreto-lei publicado esta sexta-feira à noite que no caso do setor privado e das empresas públicas, "sobre o apoio incide a quotização do trabalhador e 50% da contribuição social da entidade empregadora, devendo o mesmo ser objeto de declaração de remunerações autónoma".