Transtejo com 90 milhões para comprar e manter 10 novos navios

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira, 10 de janeiro, o plano de renovação da frota da Transtejo, que inclui a compra e a manutenção de 10 novos navios que serão movidos a gás natural.





O investimento na renovação da frota da Transtejo totaliza cerca de 57 milhões de euros e será essencialmente financiado pelo Fundo Ambiental, em cerca de 40 milhões de euros. Conta ainda com a comparticipação de cerca de 15 milhões do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), sendo os remanescentes (cerca de 2 milhões) recursos próprios da empresa.



De acordo com o Ministério do Ambiente e Transição Energética, os navios deverão começar a entrar ao serviço, de forma faseada, no final do próximo ano, prevendo-se que, em 2024, já estejam operacionais todos os novos equipamentos.





Além da compra de 10 catamarãs, fica também garantida a respetiva manutenção, até 2035, por forma a assegurar adequados níveis de fiabilidade e disponibilidade dos navios, diz o Ministério de João Pedro Matos Fernandes. Para esta manutenção estão previstos outros 33 milhões de euros, o que elevará a 90 milhões o investimento da empresa de transporte fluvial.