Uber lucra 1,88 mil milhões de dólares em 2023 à boleia de valorização de participadas

A Uber encerrou o exercício de 2023 com lucros de 1.887 milhões de dólares, valor que compara com as perdas de 9.141 milhões de dólares registadas no ano anterior, revelou esta quarta-feira a plataforma eletrónica de transporte de passageiros. Esta foi a primeira vez que a Uber reportou lucros anuais desde a sua entrada em bolsa, em 2019.A faturação da empresa liderada por Daraascendeu a 37.281 milhões de dólares, mais 17% do que um ano antes.Para os resultados líquidos de 2023 contribuíram favoravelmente a valorização das ações das empresas nas quais a Uber detém participações, nomeadamente a Didi, a Joby e a Aurora. Estas posições tinham penalizado fortemente os resultados em 2022, devido às quedas dos títulos da maioria das participadas da Uber.A ajudar os números do ano passado esteve também a venda da participação na Careem, que resultou numa mais-valia de 204 milhões de dólares.