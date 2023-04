Vice-presidente da Carris eleita presidente da divisão de autocarros da UITP

Maria Albuquerque, vice-presidente da Carris, é a nova presidente da divisão de autocarros da UITP - Associação Internacional de Transporte Público e, por inerência, é também membro do conselho executivo e do "policy board" desta associação, para o período de 2023 a 2025. A informação foi revelada esta terça-feira pela Carris.A vice-presidente da empresa de transportes é a primeira mulher portuguesa a ser eleita pelos seus congéneres mundiais e vai iniciar o mandato a 8 de junho, depois do congresso mundial da UITP, que decorre no início desse mês, em Barcelona.Maria Albuquerque destaca "a indiscutível relevância da UITP como espaço de partilha de informação e experiência, que muito tem contribuído para o importante desenvolvimento dos sistemas de transporte a nível mundial", e assume este desafio "com um orgulho enorme, mas também com uma responsabilidade acrescida por representar Portugal e toda a equipa da Carris numa organização que reúne a excelência deste setor a nível internacional".A recém-eleita presidente da divisão de autocarros da UITP considera ainda que "esta eleição é também o reconhecimento dos nossos pares internacionais do trabalho que tem sido desenvolvido pela Carris com vista a ser um operador de autocarros de excelência mundial e do nosso esforço para incorporar as melhores práticas do setor e ser pioneiros na aposta numa frota sustentável, que contribui diariamente para a promoção de uma melhor qualidade de vida para todos os que vivem e trabalham em Lisboa".A UITP é a maior entidade de operadores, autoridades e outros stakeholders da área do transporte público, contando com mais de 1900 membros em todo o mundo.Maria Albuquerque é engenheira e nasceu no Porto, assumiu a vice-presidência da Carris em 2022, tendo a responsabilidade pelas áreas de operações, manutenção, segurança e inovação.