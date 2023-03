Reservas da Páscoa a caminho de bater níveis de 2019

A procura por reservas para as férias da Páscoa tem aumentado a passos largos nas últimas semanas. Há cadeias hoteleiras com ocupação superior a 70%. E as estimativas do setor é que até aos dias que antecedem a Páscoa a lotação atinja níveis iguais ou até superiores a 2019, antes da pandemia que que obrigou ao confinamento de milhões de pessoas.

O Vila Galé espera que no período de miniférias entre quinta-feira e domingo de Páscoa, de 6 a 9 de abril, a taxa de ocupação nos sues 27 hotéis em Portugal ronde os 85%, disse ao Negócios Gonçalo Rebelo de Almeida, CEO do Grupo. "Em 2022, quando ainda se vivia algum efeito da pandemia, registámos cerca de 40%", apontou o responsável da cadeia hoteleira que está presente em Lisboa, Porto, Beja, Albufeira, Vilamoura, Armação de Pêra, entre outros destinos. Aliás, de forma geral, no Algarve a taxa média de ocupação para o mês de abril dos hotéis que existem na região está perto dos 70%, adiantou o presidente da Região de Turismo do Algarve.

Nesta zona, há unidades que "estão muito próximas da lotação total, embora ainda haja espaço para receber mais turistas", apontou João Fernandes.