Chef Henrique Sá Pessoa acredita que há turistas que visitam Portugal para comer

O chef Henrique Sá Pessoa defendeu hoje que a cozinha portuguesa está ao nível da francesa, italiana ou espanhola em termos de qualidade, e que já há turistas que visitam Portugal para comer.

"Sinceramente, nós já estamos a esse nível. A diferença é o trabalho que nós ainda temos que fazer para dar a conhecer a cozinha portuguesa. Aí sim, estamos uns largos anos atrás da cozinha francesa, italiana, e mesmo a espanhola, que são conhecidas mundialmente", afirmou hoje, em declarações à Agência Lusa.

O chef falava à margem do do Festival FTWeekend, onde Portugal esteve hoje em destaque enquanto patrocinador da organização, promovendo o enoturismo e gastronomia.

Durante o evento, Sá Pessoa, que inaugurou o restaurante JOIA em Londres em fevereiro, fez uma demonstração de cozinha ao vivo, preparando uma versão mais elaborada de bacalhau à Brás que serve no restaurante lisboeta 'Alma', estabelecimento classificado com duas estrelas no Guia Michelin Espanha e Portugal 2023.

Segundo o chef, atualmente 90% dos clientes daquele restaurante são estrangeiros, número que cresceu exponencialmente logo em 2016, quando recebeu a primeira estrela Michelin.

Nos últimos anos, apontou, registou-se uma grande evolução em Lisboa, Porto e noutras partes do país graças ao trabalho de "chefs" e da própria indústria da restauração e isso mudou a imagem de Portugal.

"Nós não tínhamos enoturismo, não tínhamos turismo gastronómico, e agora temos. Portugal não era conhecido como um destino gastronómico", reconheceu, mas "hoje em dia Portugal já tem pessoas que vão a Portugal para comer".

O Festival FTWeekend em Londres é um evento anual de debates organizado pelo jornal Financial Times que reúne escritores, políticos e artistas e ao qual afluíram alguns milhares de pessoas.

O programa variado incluiu sessões sobre moda, cerâmica, investimento, imobiliário, saúde, tecnologia, gastronomia ou literatura em tendas dispostas ao ar livre no parque natural de Hampstead Heath.

Entre os intervenientes estiveram, entre outros, o escritor português José Luís Peixoto, os "chefs" Henrique Sá Pessoa e José Avillez, e o diretor executivo e fundador da agência de viagens Tempo-Vip, Danilo Cerqueira.