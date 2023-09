Abril será o novo agosto? Como a crise climática vai alterar o turismo

Com as altas temperaturas, abril passará a ser a época do ano com mais turistas. E o Sul da Europa será substituído por destinos como Dinamarca ou Finlândia. Governo garante ter vários planos em curso.

Abril será o novo agosto? Como a crise climática vai alterar o turismo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Abril será o novo agosto? Como a crise climática vai alterar o turismo O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar