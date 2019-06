AHP: Páscoa inverte quebra da ocupação na hotelaria portuguesa

A taxa de ocupação dos hotéis nacionais estabilizou em abril nos 71%, com a Páscoa a inverter a tendência de queda do último ano e os preços por quarto a aumentarem 6%, divulgou hoje a associação setorial.

De acordo com a Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), em abril de 2019 a taxa de ocupação atingiu os 71%, percentagem igual à do mesmo mês do ano anterior, enquanto o ARR (preço médio por quarto ocupado) e o RevPar (preço médio por quarto disponível) registaram, ambos, um crescimento de 6% para 93 euros e 67 euros, respetivamente.