Restauração e hotelaria arrancam o ano com perdas na faturação entre 40 e 60%

Metade das empresas da restauração registaram quebras acima dos 40% e um terço das de alojamento tiveram descidas acima dos 60% em janeiro, tornando o arranque de 2022 pior do que o do ano passado, revela um inquérito levado a cabo pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).



"Este inquérito revela assim um cenário ainda muito dramático para as nossas atividades económicas", assinala a AHRESP, voltando a apelar ao Governo para que lance um "plano de ação" para garantir a viabilidade das empresas à beira de uma "tempestade perfeita" que, depois de dois anos de pandemia sofrem com aumentos dos preços da energia, combustíveis e matérias-primas.



Em comunicado, publicado esta segunda-feira, a AHRESP indica que as quebras na faturação "resultam em muito dos efeitos diretos do pico da quinta vaga da pandemia", dado que, à luz do inquérito, 78% das empresas de restauração e similares e 37% das de alojamento já tinham tido trabalhadores infetados. Destas, 51% e 19%, respetivamente, tiveram, inclusive, que fechar por essa razão, por um período nunca inferior a sete dias.



Empresas de hotelaria e restauração pedem ação do Governo para enfrentar "tempestade perfeita" Leia Também



A dificuldade em arranjar recursos humanos constitui uma das principais preocupações do setor, com 90% das empresas de restauração e 78% das de alojamento que tiveram necessidade de contratar a dar conta de fortes dificuldades em consegui-lo.



Para a AHRESP afigura-se ainda "muito relevante" o facto de 52% das empresas de restauração e de 28% do alojamento terem referido que tiveram de adiar investimentos por terem dificuldades em contratar.



O inquérito, levado a cabo em fevereiro, contou com uma amostra de 417 respostas válidas, descritas como representativas dos setores da restauração e similares e do alojamento turístico em todo o território nacional.



Foram também recolhidos dados sobre as expetativas do negócio para fevereiro, assim como as medidas prioritárias que, na perspetiva das empresas, deveriam ser adotadas e que passam designadamente pela aplicação temporária da taxa reduzida de IVA nos serviços de alimentação e bebidas, apoios a fundo perdido para a tesouraria ou redução do IRC.