Turismo na União Europeia recupera em 2021 mas ainda longe de valores pré-pandemia

Em 2021, o turismo foi um dos setores que começou a recuperar da pandemia de covid-19, sobretudo devido ao aliviar de algumas das restrições para conter a pandemia. De acordo com os dados do Eurostat, em 2021 o número de noites passadas por turistas da União Europeias em alojamentos ascendeu a 1,8 mil milhões, refletindo uma subida de 27% face ao ano anterior.

Ainda assim, estes números estão 37% abaixo dos níveis pré-pandemia, quando em 2019 foram registadas 2,9 mil milhões.

Na comparação com 2020, os países com os maiores aumentos foram a Grécia, Espanha e Croácia, com aumentos superiores a 70%. Portugal registou um aumento de 41% nas noites passadas em alojamento face ao ano anterior.

Já a Letónia, Eslováquia e Áustria estão entre os países que registaram quedas face aos números de 2020, com recuos abaixo de 18%.

Na comparação com os números de 2019, todos os países continuam a registar quedas. As maiores diferenças são registadas na Letónia, Eslováquia, Malta e Hungria, com quedas acima de 50%. Os números de Portugal estão 45% abaixo face aos números de 2019.

As noites em alojamentos registadas por não residentes aumentaram no ano passado face a 2020. Em 2021 este indicador totalizava 32%, contra os 29% de 2020.