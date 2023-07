Aprovados 4,5 milhões para turismo nos concelhos da Serra da Estrela, Sicó e Agroal

Os contratos para os primeiros oito projetos apoiados ao abrigo da linha Regenerar e Valorizar Territórios - Incêndios 2022, que correspondem a um investimento total de 4,5 milhões de euros e a um incentivo global de 3,8 milhões de euros, foram assinados este sábado, anunciou o Ministério da Economia e Mar.





Gouveia, Manteigas, Celorico da Beira, Covilhã, Guarda, Seia, Alvaiázere, Ansião e Ourém são os concelhos abrangidos.





No âmbito do Programa Transformar Turismo, o Governo lançou, no início do ano, uma linha de apoio exclusivamente destinada aos concelhos afetados pelos incêndios de 2022.





"Esta linha destina-se a financiar projetos em rede que visem o desenvolvimento de produtos turísticos e a regeneração e revitalização dos ecossistemas e comunidades relacionados com a atividade turística", salienta o Ministério, acrescentando que estes projetos têm, na sua génese, "o desenvolvimento de produtos turísticos endógenos e a implementação de ações de prevenção e mitigação do potencial de risco em espaços turísticos", sublinha na mesma nota.





Entre as iniciativas a desenvolver, no âmbito dos contratos assinados, conta-se a criação da Rede Cultural e Criativa da Guarda, a promoção de uma nova oferta literária em Gouveia baseada na vida e obra de Vergílio Ferreira e a implementação de um Outdoor Center no Sicó direcionado para atividades de turismo de natureza.





Outros projetos apoiados dizem respeito à criação de uma Rede de Conhecimento, Visitação e Cocriação Comunitária, envolvendo 34 Aldeias de Montanha, ao estabelecimento de uma Rota da Lã e ao lançamento de uma campanha de promoção turística da Serra da Estrela.



Também o projeto Estrela Green Hub e o contrato para a valorização turística dos ativos naturais e paisagísticos diferenciadores do Agroal, no concelho de Ourém, designadamente, o Parque Natureza do Agroal e a praia fluvial do Agroal, foram contratados.



"Estes apoios vêm reforçar e complementar os apoios do Programa Transformar Comércio, no âmbito do qual foram aprovadas 330 candidaturas de estabelecimentos de comércio a retalho, detidos por micro e pequenas empresas, nos concelhos localizados no Parque Nacional da Serra da Estrela com o objetivo de promover o comércio de proximidade, setor muito relevante para alavancar do turismo nesta região", diz ainda o Ministério da Economia, salientando que o apoio financeiro concedido no âmbito deste programa ascende a 2 milhões de euros, tendo já sido feitos pagamentos de 50% do incentivo aprovado.



Citado no comunicado, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, salienta ser "fundamental que existam apoios para o comércio e para o turismo nos territórios atingidos pelos incêndios de 2022, não esquecendo os territórios e as suas pessoas".





"O Governo comprometeu-se a apoiar e está a cumprir e a realizar, com ações concretas, no terreno, que fazem a diferença na vida dos cidadãos, dos empresários e dos próprios territórios, contribuindo para a sua salvaguarda, valorização e promoção", acrescentou.