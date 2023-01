Perspectivas do turismo para 2023. O que espera o setor

Apesar do abrandamento nos investimentos por causa do surto inflacionário e do aumento generalizado dos custos, este ano, vão abrir em Portugal 60 novos hotéis que vão trazer ao mercado 6.300 quartos.

Fora deste número estão os hotéis que vão reabrir em 2023 depois de terem feito obras de renovação.

Desta forma, a capacidade hoteleira vai crescer 5,5% face a 2022, aponta ao Negócios a consultora especializada em turismo, Neoturis, que, tendo como base os custos da construção, estima que o setor vai "investir mais de mil milhões de euros", revelando "um grau de confiança no futuro".

E os dados revelam isso mesmo. Até 2025, as previsões apontam para que sejam inaugurados 190 novos hotéis – dos quais 60 já este ano – com um acréscimo de 19 mil quartos, referem ainda os dados da Neoturis divulgados ao Negócios. Também a Cushman & Wakefield já apontou que há cerca de 115 unidades hoteleiras que estão em fase de projeto ou em construção, para serem inauguradas até 2025, totalizando um acréscimo de dez mil quartos.

Mas, para já, o universo de hotéis vai passar de 1.725 em funcionamento em 2022 para, pelo menos, 1.785, somando as 60 inaugurações. Serão mais 179 face aos 1.606 que estavam em funcionamento em 2019.

Algarve e Madeira com menos inaugurações

Entre a nova oferta, salienta a consultora de turismo, a maior fatia, 32% (que representa dois mil quartos), vai abrir em Lisboa, logo seguida de Porto e Gaia, com mais 26% das novas unidades (1.600 quartos). No oposto, as regiões do Algarve e da Madeira vão contar com um número reduzido de aberturas, não ultrapassando as duas ou três unidades em cada.