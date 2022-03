BTL espera melhor edição de sempre após paragem de dois anos

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) está de regresso, depois de uma paragem forçada de dois anos devido à pandemia. O evento, o maior dedicado ao turismo em Portugal, arranca esta quarta-feira e prolonga-se até domingo na FIL (Parque das Nações). A organização espera atrair, ao longo dos cinco dias, mais de 70 mil visitantes (dos quais metade profissionais) e, portanto, superar a afluência de 2019, tornando esta edição na “melhor de sempre”, como realçou Dália Palma, gestora da feira, à agência Lusa.





Além dos 1.400 expositores, o salão de referência da indústria hoteleira tem confirmada a presença de representantes do setor, desde entidades regionais, a agências de viagens, a operadores turísticos, da hotelaria e dos transportes, com propostas nacionais de norte a sul do país, assim como de mais de 60 destinos internacionais.





A chegada da BTL à 32.ª edição vem acompanhada de novidades que incluem a estreia de setores como a inovação, a cultura, o enoturismo e o turismo de natureza, assim como um programa de compradores internacionais, em parceria com o Turismo de Portugal e a TAP, que “conta já com uma forte adesão dos principais ‘players’ do setor”, de acordo com a organização da feira.





Atualidade em debate





Dentro da “montra” da BTL, promovida pela Fundação AIP, vai ter ainda lugar um ciclo de conferências, “com foco nos temas que marcam a atualidade do setor”, como a competitividade, a sustentabilidade e a inovação. O ciclo de conferências, marcado para quinta e sexta-feira, vai versar, entre outros, sobre o turismo verde e inteligente, as tendências que estão a transformar o setor, assim como na inovação digital ou na nova geração de eventos.





Já na sexta-feira e no sábado volta a realizar-se a bolsa de empregabilidade, descrita como a maior feira de emprego na área do turismo e hotelaria a nível nacional. Segundo dados citados pela agência Lusa, há pelo menos 76 empresas com interesse em contratar ou captar talento no certame, estando disponíveis mais de 7.000 oportunidades de emprego.