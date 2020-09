Gastos dos portugueses travam queda no consumo em verão atípico

As operações com cartões bancários internacionais caíram 48% neste verão face a 2019, tendo sido o consumo português, com uma redução de apenas 3%, que contribuiu para travar a queda no consumo global nacional, segundo dados da SIBS em parceria com o Turismo de Portugal.



A 2.ª edição da infografia "Destinos de Verão", onde é feito um retrato das operações realizadas, este verão, por portugueses e estrangeiros, revela ainda um novo perfil de turista nacional, verificando-se que no verão deste ano houve maior consumo nas regiões do interior do que no litoral.





Considerando o valor das operações por região face a 2019, é de destacar a variação do valor das operações em Manteigas (34%), Terras de Bouro (16%), Porto Santo (5%) e Grândola (3%), referem os dados do estudo.