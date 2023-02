Contador na 2ª circular vai mostrar quanto Portugal perde sem um novo aeroporto

A Confederação do Turismo (CTP) vai instalar um contador na 2ª circular, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, que "ao segundo" apresenta o valor que o país está a perder sem o novo aeroporto. O objetivo é chamar à atenção para os custos associados a uma falta de decisão sobre uma nova infraestrutura.

Em comunicado enviado às redações, a CTP adianta que o contador eletrónico "informa quanto o país e os portugueses estão a perder todos os dias, em cada segundo, pela não decisão sobre a implementação de um novo aeroporto".

O dispositivo será inaugurado pelo presidente da CTP, Francisco Calheiros, esta terça-feira, e será "a réplica do contador" que a entidade que representa as empresas do turismo tem disponível no seu site desde 14 de julho de 2022, para que "agora" passe a ficar "visível a milhares de condutores que entram e saem de Lisboa todos os dias", lê-se no texto.



Até ao momento, o valor perdido estimado pela CTP ronda os 643 milhões de euros (desde 14 de julho de 2022). O valor é atualizado ao segundo.