Covid-19: Cruzeiros de empresa norueguesa podem "atracar" de vez

A Norwegian Cruise Line Holdings avisou os investidores que poderá cessar a atividade na sequência do impacto da pandemia de covid-19, avança a CNN.

Num documento entregue ao regulador do mercado esta terça-feira, a empresa norueguesa disse que a firma que controla a sua contabilidade tem "dúvidas substanciais" acerca da possibilidade de que a Norwegian Cruise mantenha o negócio.

A empresa, a terceira maior do setor a nível mundial, suspendeu as partidas das suas frotas a 14 de março, alinhando no fecho que foi imposto simultaneamente a toda a indústria. Esta paragem vai estender-se, pelo menos, até dia 30 de junho.

A indústria dos navios de cruzeiros tem sido particularmente afetada depois de vários casos de infeções com covid-19 a bordo se terem tornado mediáticos, e terem inclusivamente resultado em algumas fatalidades. Uma das dificuldades foi, inclusivamente, encontrar um porto onde estes navios, com registo de infeções a bordo, pudessem atracar.