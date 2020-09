CTP pede redução da carga fiscal no próximo orçamento

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) defende que as empresas, penalizadas pela crise gerada pela pandemia, não aguentam a atual carga fiscal e, por isso, pede uma redução da mesma no Orçamento do Estado para 2021.Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Francisco Calheiros considera que deve baixar-se o IRS, IRC e as tributações autónomas. "Temos de ser realistas. As empresas estão muito descapitalizadas, na maior parte", afirma.Independentemente do que venha a constar do Orçamento, o presidente da CTP salienta que este é "um orçamento de ficção", já que deverá ter de ser analisado a cada mês, dada a instabilidade atual. Não fazemos ideia nenhuma de como é que a situação vai evoluir", aponta.