O setor do alojamento turístico registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,5 milhões de dormidas em outubro de 2021, correspondendo a aumentos de 115,5% e 139,0%, respetivamente, um disparo face ao crescimento na ordem dos 50% observado em setembro, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Insituto Nacional de Estatística (INE).





Os níveis atingidos em outubro de 2021 foram, no entanto, inferiores aos observados em outubro de 2019, tendo diminuído o número de hóspedes e de dormidas.





Durante este mês, o papel do mercado interno para a procura turística voltou a aumentar para os dois milhões de dormidas (65,4%) continuando assim a superar os níveis de 2019.





Já as dormidas de não residentes totalizaram 3,5 milhões, o valor mais elevado desde outubro de 2019, tendo triplicado face a outubro de 2020 (+216,6%), mas decresceram 26,7% face a outubro de 2019.





Em outubro, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões. Comparando com outubro de 2019, destacaram-se os crescimentos no Alentejo (+14,9%) e na Madeira (+3,9%), enquanto as restantes regiões registaram leves descidas.





Ainda assim, durante este mês, 24,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes, um aumento ligeiro face aos 20,5% contabilizados em setembro.





Dormidas aumentam 31% em termos acumulados





Apesar da pandemia, no acumulado dos primeiros dez meses deste ano, as domidas aumentaram 31%, com a procura interna a superar a extrerna por 1,9%.





Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 49,9% (-11,0% nos residentes e -66,3% nos não residentes).