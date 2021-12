Atividade turística dispara em outubro com o triplo das dormidas de estrangeiros

Leia Também Disparo na procura é insuficiente para alimentar turismo. Número de alojamentos encerrados aumenta em outubro

Os números ainda estão longe dos recordes de 2019, mas a atividade turística já mostra sinais de recuperação. Os dados revelados esta quarta-feira pelo INE demonstram que em outubro, Portugal registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,5 milhões de dormidas. Os valores representam subidas respetivas de 115,5% e 139,0% face ao período homólogo. Em setembro, as subidas foram de 52,3% e 58,5%.A comparação com outubro de 2019 revela uma descida de 14,6% nos hóspedes e de 13,5% nas dormidas.Segundo o INE, o mercado interno contribuiu com dois milhões de dormidas, o que se traduz numa subida homóloga de 65,4%.Já as dormidas de não residentes totalizaram 3,5 milhões, naquele que é o valor mais elevado registado no país desde outubro de 2019. Além disso, o valor triplicou em relação a outubro de 2020 (+216,6%), apesar de ter decrescido 26,7% em relação ao mesmo mês de 2019.No que toca aos proveitos dos estabelecimentos de alojamento turístico, estes mais do que duplicaram face a outubro de 2020 para 332,9 milhões de euros no total. A comparação com outubro de 2019 revela uma quebra dos proveitos totais de 14,9%.No período acumulado de janeiro a outubro, os proveitos totais aumentaram 45,9% face a 2020, tendo decrescido 49,1% em relação ao mesmo mês de 2019.Já o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) foi de 42,7 euros em outubro, uma quebra em relação aos 48,0 euros registados em setembro. Em outubro de 2019, acrescenta o INE, o RevPAR foi 50,2 euros.No total, entre janeiro e outubro, considerando todos os meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), Portugal recebeu 13,4 milhões e hóspedes e registou 36,1 milhões de dormidas. Face a 2020, o crescimento foi de 24,2% e 28,7%, respetivamente.(Notícia em atualização)