Donos do Tivoli querem ficar com hotéis NH

O grupo tailandês Minor, que em Portugal é o dono de hotéis de insígnia Tivoli, formalizou a oferta de compra da empresa espanhola NH Hotels, também presente em território nacional.

O grupo Minor está em Portugal através de nove hotéis Tivoli, da insígnia Anantara, em Vilamoura, e da Avani, em Lisboa.

Já o grupo NH Hotels conta com dois hotéis em Lisboa e um no Porto, tendo grande parte da operação em Espanha, mas também na América Latina.

Tendo em conta a presença de ambos os grupos em Portugal, a autorização por parte da Autoridade da Concorrência é uma das condições da oferta, a par da aprovação pela congénere espanhola da concorrência, a CNMC, conforme revelado em comunicado ao regulador dos mercados espanhóis, a CNMV.

A oferente é a MHG Continental Holding, de Singapura, que é detida pela Minor International Public Company Limited, sociedade de nacionalidade tailandesa, cuja administração já aprovou a oferta. Ainda falta a autorização dos accionistas.

A oferta é voluntária, mas o facto é que o grupo dono do Tivoli, que tem já na sua posse 8,7% do capital da NH Hotels, tem acordos com accionistas que lhe dariam uma participação superior a 30%. Um desses accionistas é o grupo chinês HNA, que é accionista indirecto da TAP através da Atlantic Gateway, e que se irá desfazer da sua participação.

"A contrapartida oferecida pelos titulares das acções da NH é de 6,40 euros por acção", indica o comunicado, sendo que a este valor será deduzido o dividendo de 10 cêntimos, que será deliberado em assembleia-geral a realizar este mês.