Dormidas de estrangeiros duplicaram em janeiro

O número de dormidas de turistas estrangeiros nos estabelecimentos de alojamento turístico duplicou em janeiro para 2,3 milhões, graças sobretudo aos ingleses, alemães e espanhóis, revelam dados publicados, esta terça-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



O mercado britânico representou 14,8% do total de dormidas de não residentes, seguindo-se o alemão (quota de 11,3%) e espanhol (10,2%).





Ao todo, o setor do alojamento turístico de Portugal contabilizou 3,5 milhões de dormidas no primeiro mês do ano, o que representa uma subida de 74,5% em termos anuais homólogos. Já comparando com janeiro de 2020, quando ainda não se faziam sentir os efeitos da pandemia, registou-se um aumento de 4,8%.A procura por parte de residentes também cresceu, com o total de dormidas a dar um salto de 38,7% para 1,2 milhões relativamente a janeiro de 2022 e de 10% face a janeiro de 2020, de acordo com o INE.As dormidas aumentaram em toda a linha: na hotelaria (com uma quota de 81,9%) subiram 77,1%; enquanto no alojamento local (15,6% do total cresceram 71,2%) e as de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 2,5%) aumentaram 28,1%. Face a 2020, verificaram-se aumentos de 2,7%, de 25,3% e de 45,8%.O mesmo sucedeu ao nível das regiões. A Área Metropolitana de Lisboa concentrou 32,6% das dormidas, seguindo-se o Norte (17,6%), a Região Autónoma da Madeira (17,0%) e o Algarve (16,3%).