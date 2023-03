Setor do alojamento turístico arrecadou 212,4 milhões de euros em janeiro

Leia Também Dormidas de estrangeiros duplicaram em janeiro

As receitas no setor do alojamento turístico em janeiro deste ano fixaram-se nos 212,4 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 99% face ao mesmo período do ano anterior e de 21,6% face a janeiro de 2020, quando ainda não se observavam efeitos da pandemia. Do valor total dos proveitos, os de aposento ascenderam aos 153,9 milhões de euros.Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta que no mês em causa o setor registou 1,5 milhões de hóspedes e 3,5 milhões de dormidas.O rendimento médio por quarto disponível no mês em causa situou-se em 29 euros, e o rendimento médio por quarto ocupado atingiu os 78,4 euros, o que representa crescimentos de 86,2% e 17,7%, respetivamente. O crescimento mais expressivo em termos de rendimento médio por quarto ocupado verificou-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML): 46,7 euros.A AML concentrou 38,2% dos proveitos totais e 40,3% dos relativos a aposento, seguindo-se a região autónoma da Madeira e a região do Norte, destaca o INE."Em janeiro, a evolução dos proveitos foi positiva nos três segmentos de alojamento [estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude]", explica o instituto, acrescentando que "a maioria dos principais municípios atingiu máximos do mês de janeiro, principalmente nas dormidas de residentes".