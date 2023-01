Turismo em 2022 cada vez mais perto de níveis pré-pandemia

Leia Também Turismo na União Europeia recupera em 2021 mas ainda longe de valores pré-pandemia

A indústria europeia do turismo parece estar a recuperar da pandemia de covid-19. Em 2022, o total do número de noites em alojamento turístico ficou perto de níveis pré-pandemia, revela o Eurostat, gabinete de estatísticas europeu.As noites dormidas no ano passado fixaram-se em 2,72 mil milhões, o que compara com 2,88 mil milhões em 2019, uma redução de 5,6%. Este valor representa naturalmente um aumento substancial face ao verificado em 2020 e 2021, de 1,42 mil milhões e 1,83 mil milhões de dormidas, respetivamente.Comparando com a primeira metade de 2019, de janeiro a junho, as dormidas foram menos 11% em 2022. Já na segunda metade do ano, período que inclui o verão, a redução foi apenas de 1,9% face aos valores registados antes da pandemia.Dados de 2022 mostram também que as dormidas de estrangeiros se aproximaram dos números de 2019, ainda assim com uma redução de 12,6%. Relativamente a dormidas de residentes este valor ultrapassa o registado em 2019 por 0,7%, fixando-se em 1,53 mil milhões de dormidas.Entre os países da Zona Euro, o total do número de noites em alojamento turístico de residentes e não residentes aumentou em 2022, face ao ano pré-pandemia na Dinamarca (12,3%), nos Países Baixos (3,9%) e na Bélgica (0,5%).Do lado oposto, a Letónia (-29,6%) e a Eslováquia (-28,3%) foram os países que menos recuperaram no ano passado.