Douro Azul "embarca" candidatos a uma centena de empregos

A Douro Azul tem uma centena de vagas para trabalhar na época de 2019 nos dez navios-hotel que já navegam no percurso entre o Porto e Barca D’Alva e também nas duas novas embarcações que estão a ser construídas nos estaleiros de Viana do Castelo e que se juntarão a esta operação a partir de março.

Candidatos com formação nas áreas de turismo, hotelaria e restauração, com "vontade de aprender e desenvolver uma carreira num ambiente internacional". É este o perfil traçado pela empresa líder a nível europeu nos cruzeiros fluviais, que entre 11 e 13 de janeiro volta a realizar um evento de recrutamento a bordo de um navio-hotel. As inscrições são limitadas e devem ser formalizadas na plataforma da empresa até ao final desta semana.

Nos três dias do chamado "Open Day", a Douro Azul vai mostrar aos candidatos a um emprego quais são as atividades e as funções disponíveis para este ano. "A melhor forma de explicar o que é trabalhar num navio-hotel de uma empresa líder é trazer os candidatos a conhecer esses espaços e, dessa forma, esclarecer todas as eventuais dúvidas que possam existir", resume numa nota de imprensa a diretora de Recursos Humanos, Sara Azevedo.

Além das embarcações no Douro, o grupo liderado por Mário Ferreira opera duas dúzias de navios-hotel em 15 rios em três continentes, através da alemã Nicko Cruises, que adquiriu em sede de insolvência. Como o Negócios noticiou em novembro, a Mystic Invest tem em construção mais três para o rio português e um navio oceânico, e acaba de adjudicar dois outros desta última classe.