Oca abre hotel em Campanhã, procedente da Galiza e com destino a Lisboa

A Oca Hotels vai abrir em setembro o primeiro hotel em Portugal, que marca o início da expansão internacional do grupo sediado em Santiago de Compostela e que conta atualmente com uma dezena de unidades em Espanha.

Com 82 quartos, bar, salas de reuniões modulares, um pátio interior e estacionamento, o Oca Oriental Porto Hotel fica situado nas imediações da estação de Campanhã, "onde chegará o AVE [comboio de alta velocidade] da Galiza e também de Lisboa".

Leia Também Farfetch ocupa “vale” em Matosinhos com hotel e lápis dinamarquês

A alusão ao projeto ferroviário é feita pelo grupo galego numa nota enviada ao Negócios esta segunda-feira, 19 de julho, relativa à abertura no final do verão desta nova unidade de quatro estrelas, destacando também os acessos rodoviários e os 15 minutos a pé até à Baixa da cidade.

Leia Também Belgas vão investir 18 milhões num novo hotel de 11 pisos com vistas sobre o Porto

Situado na rua do Padre António Vieira, que ainda pertence à freguesia do Bonfim, este é o primeiro hotel português do grupo fundado em 1998, que promete "continua a trabalhar para poder [avançar com] mais operações" deste lado da fronteira. O segundo projeto em solo nacional deverá abrir no segundo semestre deste ano em Lisboa, na zona do Rossio, onde comprou um edifício.

Leia Também Swiss Life compra Hotel Exe Saldanha

O grupo espanhol, que em março anunciou a venda de dois hotéis (Lleida e Lugo) para se focar nesta expansão internacional, já tinha feito uma primeira investida no mercado português em 2013, quando estabeleceu uma parceria comercial com a Sociedade de Turismo de Espinho (STE) para o Hotel PraiaGolfe, em Espinho.

Leia Também Canadianos investem 11 milhões em hotel de luxo no coração do Porto

Além de Portugal, a Oca Hotels está também a investir no Brasil. Do outro lado do Atlântico, o primeiro complexo foi batizado como "Grand Oca Maragogi Beach & Leisure Resort". Com 270 quartos de três categorias (standard, bangalô e suíte), fica instalado na "costa dos corais", no nordeste brasileiro, entre Recife e Maceió.