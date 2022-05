Mais de um terço dos ginásios sem sítio online e só 3% faz Tik Tok

Apesar de o Tik Tok ser a quarta rede social com mais utilizadores à escala global, tendo sido a app com mais "downloads" em 2020, apenas 3% dos ginásios nacionais se aventuram nesta plataforma, concluiu a All United Sports num estudo sobre a "Utilização da web e redes sociais por parte dos ginásios em Portugal", a que o Negócios teve acesso.

Através da análise aos sites e redes sociais de mais de mil ginásios no nosso país, a consultora especializada na indústria do "fitness" também concluiu que 37% dos ginásios portugueses não têm "website", 8% estão fora do Instagram e 2% do Facebook.

Por sua vez, "o Youtube é utilizado por cerca de 30% dos ginásios e de forma não consistente, em regra geral, não sendo assim possível criar uma audiência numa plataforma que vive de consistência e criação de conteúdo regular para ativar a subscrição, e isso vê-se no número de subscritores médios - 83", realça a All United Sports naquele que é o "primeiro ‘report’ da performance online dos ginásios".

Mais dois dados relevantes: quase um quarto dos "websites" não estão adaptados às plataformas móveis e apenas 18% dos ginásios oferecem a possibilidade de subscrição de "newsletter".

"Posto isto, torna-se importante para o crescimento sustentável de um ginásio a criação de um ‘sentido de comunidade’, ou seja, a perceção da semelhança que se tem para com os outros, o reconhecimento da independência com outros, a predisposição para a manutenção dessa independência através da doação ou realização do que os outros esperam e o sentimento de que se faz parte de uma estrutura estável superior e da qual se pode depender", prescreve a All United Sports, que fornece serviços de consultoria dentro da área desportiva e do "fitness", tendo clientes espalhados pela Europa, Médio Oriente, Ásia e África.