Estoril-Sol aumenta lucros para 14,1 milhões nos primeiros nove meses

O grupo Estoril-Sol beneficiou de um aumento das receitas de jogo nos primeiros nove meses. Isto permitiu que o lucro subisse para 14,1 milhões de euros, face aos 13,5 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.

A Estoril-Sol obteve lucros atribuíveis aos accionistas de 14,41 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que traduz uma subida em comparação com os 13,5 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado, indicou esta quinta-feira a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



As receitas brutas de jogo ascenderam a 167,5 milhões de euros, o que representa uma subida de 7,5% em termos homólogos. Já as outras receitas operacionais, que incluem restauração e animação, cresceram 5,1% para 6,8 milhões de euros.

"O jogo físico apresentou uma taxa de crescimento de 2,1% e as receitas do jogo online cresceram 73,1% impulsionadas pelas apostas desportivas inexistentes no primeiro semestre de 2017", refere a empresa no comunicado.

Os custos operacionais, por seu turno, aumentaram 7,6%, o que "reflecte o investimento levado a cabo pelo grupo no sentido de dinamizar e aumentar a oferta de entretenimento, lazer e restauração nos casinos físicos por si explorados, mas principalmente o forte investimento em marketing e publicidade levado a cabo pelo grupo durante o ano de 2018".

De acordo com a empresa, "o grupo efectuou nos primeiros nove meses de 2018 investimentos no montante global de 2,9 milhões de euros".

Já os resultados operacionais revelaram uma melhoria ligeira, com a empresa a apresentar um EBITDA positivo de 31,4 milhões de euros até 30 de Setembro.

O grupo Estoril-Sol destaca ainda que "amortizou a totalidade do seu passivo bancário no decorrer do corrente ano (2018), em concordância com a estratégia e plano de negócios definidos pelos órgãos sociais do grupo".