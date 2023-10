Explorado desde 1955 pelos Tivoli, Palácio Seteais vai ter novos senhorios que investem 41 milhões

O hotel Palácio de Seteais vai mudar de senhorio. A proposta apresentada pelo agrupamento representado por Pedro Mendes Leal, que detém, entre outros, o Bairro Alto Hotel e o Valverde na Avenida da Liberdade, foi a vencedora do concurso público que tinha sido lançado pela Parques de Sintra.





"A proposta apresentada pelo mencionado agrupamento ficou classificada em primeiro lugar, de acordo com o critério de adjudicação [...] que assentou em critérios objetivos referentes ao melhor preço apresentado para os seguintes dois fatores (com os respetivos coeficientes de ponderação): contrapartida financeira: 80% e contribuição para valorização estrutural: 20%", esclareceu a empresa pública que faz a gestão dos imóveis turísticos nesta região em comunicado. Para os referidos critérios, e para um prazo de 30 anos, a proposta apresentou um valor total de 18,4 milhões e 22,6 milhões de euros, respetivamente.





A concessão da gestão do hotel Palácio de Seteais, desde sempre explorado pelos Tivoli, tinha captado oito propostas vinculativas . O grupo Pestana, Sonae Capital, Visabeira, The Yeatman e os atuais donos da rede Tivoli estavam entre os interessados,Em setembro de 1955 que o palácio foi convertido em unidade hoteleira pelas mãos do Tivoli, rede de hotéis do Grupo Espírito Santo que devido ao colapso do BES acabou por ser vendido em 2016 aos tailandeses Minor. A operação não incluiu esta concessão, tendo os terrenos passado para a esfera pública. Mas os novos donos dos Tivoli estão interessados em manter a gestão do hotel.