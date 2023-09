Há oito finalistas para gerir Palácio de Seteais

O concurso público para a gestão do hotel Palácio de Seteais, desde sempre explorado pelos Tivoli, captou 8 propostas vinculativas. Grupo Pestana, Sonae Capital, Visabeira, The Yeatman e os atuais donos da rede Tivoli estão entre os interessados, de acordo com a lista enviada ao Negócios pela Parques de Sintra, empresa pública que faz a gestão dos imóveis turísticos nesta região.

É a primeira vez que a concessão do hotel de cinco estrelas está a ser alvo de um concurso público. Desde setembro de 1955 que foi convertido em unidade hoteleia pelas mãos do Tivoli, rede de hotéis do Grupo Espírito Santo que devido ao colapso do BES acabou por ser vendido em 2016 aos tailandeses Minor. A operação não incluiu esta concessão, tendo os terrenos passado para a esfera pública. Mas os novos donos dos Tivoli estão interessados em manter a gestão do hotel.

O prazo inicial para apresentar propostas era até 22 de agosto. Porém, devido a um problema informático manifestado por uma das empresas interessadas acabou por ser prolongado.

Além do grupo Minor e The Yeatman, a lista de finalistas inclui a The Editory Collection, (empresa do universo Sonae Capital), Montebelo Sociedade de Turismo e Recreio (da Visabeira), Carlton Palácio) (do Grupo Pestana), a Carrilho de Almeida Investimentos Imobiliários (gestora dos hotéis Memmo),a Pedro Mendes Leal (que detém, entre outros, o Bairro Alto e o Valverde na Avenida da Liberdade) e, por fim, empresa de Faria Coutinho dedicada à construçºao e consultoria de hotéis. Todos os nomes que tinham manifestado interesse em entrar na corrida, noticiados pelo Eco, decidiram, assim, avançar com uma proposta firme.

Quanto ao calendário para ser conhecido o vencedor da corrida da concessão por 30 anos, fonte oficial da Parques de Sintra explicou o prazo máximo para a avaliação por parte do júri é de 3 meses, mas a expectativa é que esteja concluída em menos tempo.