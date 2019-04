Faturação dos estabelecimentos hoteleiros terá crescido 8,7% em 2018 para 4 mil milhões

2018 foi mais um ano recorde para o turismo em Portugal, uma evolução que impulsionou fortemente a atividade dos estabelecimentos hoteleiros no país.

Miguel Baltazar

Segundo um estudo da Informa D&B, publicado esta terça-feira, 23 de abril, o volume de negócios agregado de hotéis, estalagens, apart-hotéis, motéis, pensões, pousadas, aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos terá crescido 8,7% no ano passado para 4.000 milhões de euros.



"O volume de negócio agregado (…) manteve um notável dinamismo no período 2014-2017, crescendo a taxas anuais acima de 15%, alcançando 3.681 milhões de euros no último ano (+16,6%). Em 2018 estimou-se uma faturação de 4 mil milhões de euros, mais 8,7% do que em 2017", refere o estudo.



No ano passado, o número de hóspedes cresceu 1,7% (excluindo os estabelecimentos de alojamento local e turismo no espaço rural e ainda as "Quintas da Madeira"), ultrapassando os 21 milhões.



Apesar disso, o estudo antecipa que as dormidas diminuíram ligeiramente 57,6 milhões, com o total a ser penalizado pela queda de 2% nas dormidas de estrangeiros, já que as de residentes em Portugal terão crescido 5%.



"As dormidas em hotéis, estabelecimentos que assumem cerca de 70% do total, contabilizaram uma variação positiva de 1,4%, destacando-se pelo contrário a contração das dormidas nas estalagens, motéis e pensões tradicionais", detalha o estudo.



A capacidade hoteleira em Portugal, considerando em conjunto hotéis, estalagens, apart-hotéis, motéis, pensões e pousadas, situava-se em cerca de 403.000 camas em 2017, o que traduz um aumento de 5,8% face ao ano anterior e mais 68% comparativamente com 2002.



A zona de Algarve é a que concentra uma maior capacidade, com cerca de 127.600 camas em 2017, o que supõe 31,7% do total, à frente da zona de Lisboa, com quase 80.500 camas.