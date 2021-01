Francesa Ekkio instala mais 12 animais em Gaia

A Thoiry, do grupo francês Ekkio Capital, uma empresa especializada em turismo e lazer, adquiriu o gaiense Zoo Santo Inácio em 2014, tendo desde então, garante, investido mais de dois milhões de euros naquele que, com 15 hectares e mais de 600 animais, de cerca de 200 espécies, é o maior zoo do Norte.

Entretanto, o Zoo Santo Inácio acaba de dar as boas-vindas a 12 novos habitantes: uma zebra e oito cervicapras, vindas de França, e três suricatas, provenientes da Holanda.

"Os animais chegaram no final de 2020, e podem ser conhecidos pelos visitantes do parque, todos os dias, das 10 às 17 horas", anuncia a empresa, em comunicado.

Os novos moradores do Zoo Santo Inácio "estiveram cerca de um mês a ambientar-se na perfeição aos novos habitats, ao novo staff, às novas rotinas e aos colegas de casa", conta o zoo, adiantando que "o intercâmbio de animais entre parques zoológicos é gratuito e pretende promover a reprodução, de modo a assegurar novos membros geneticamente puros, a conservação das espécies e a continuidade da biodiversidade".

"A chegada de novos animais para integrar grupos já existentes e com o objetivo de reprodução, é sempre um momento entusiasmante porque nos permite sonhar com o nascimento de novos indivíduos e, consequentemente, avançar no sentido da proteção e preservação das espécies, mantendo as linhagens puras e não consanguíneas, a nossa grande missão", explica Teresa Guedes, diretora do parque zoológico.

De acordo com a informação prestada pela empresa, a nova Zebra das Planícies fêmea (Equus burchellii), chegada do Zoo de La Palmyre, em França, foi colocada na "Savana" e vem juntar-se a um macho de 18 anos que habita o Zoo Santo Inácio há 11 anos.

"Esta zebra francesa passou por um período de adaptação mais longo, pelo facto de partilhar o habitat exterior com outras espécies, como os rinocerontes", realça o zoo gaiense.

"Já os dois machos e seis fêmeas cervicapras (Antilope cervicapra), mamíferos originários da Índia e do Paquistão e classificadas como Quase Ameaçadas de Extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), foram inseridas no habitat dos animais asiáticos, onde já se encontrava previamente um macho, desde 2016, completando, assim, o grupo de nove indivíduos desta espécie", detalha, ainda, o zoo, acrescentando que "as cervicapras coabitam com os búfalos asiáticos"

Já os dois pequenos suricatas machos e a fêmea (Suricata suricatta), chegados do Zoo de GaiaPark, na Holanda, "foram introduzidos no habitat exclusivo destes mamíferos juntando-se a uma fêmea que habita já o Zoo Santo Inácio há dois anos", adianta a mesma fonte.

"A chegada de novos animais é um momento muito importante para o Zoo Santo Inácio. São muitos os fatores de risco que queremos que sejam nulos ou quase inexistentes. Desde já o transporte, uma situação desconhecida pelos animais e que requer bastantes cuidados e controle, a descarga de todos os animais em segurança e cuidado, e, depois, toda a adaptação dos novos animais a toda uma nova realidade: novos cheiros, novos tratadores, novas cores de uniforme, novo sotaque, nova casa, novos companheiros… São dias muito intensos para toda a equipa, especialmente para a equipa técnica veterinária e de tratadores. Mas é uma satisfação enorme afirmar com toda a certeza que tudo correu pelo melhor", remata Teresa Guedes.