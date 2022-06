Fundo europeu compra maior zoo do Norte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No final do século passado, o ramo da família Guedes que detém os vinhos Aveleda decidiu dar uma nova vida à Quinta de Santo Inácio, em Avintes, Vila Nova de Gaia, um espaço de 15 hectares com eucaliptos, pinhos, carvalhos e um grande pomar.

No ano 2000 era inaugurado o Zoo de Santo Inácio, que ainda hoje é dirigido por Teresa Guedes, membro da quinta geração da família que detém o maior produtor nacional de vinho verde, que viria a vender "o maior zoo do Norte", em 2014, ao grupo francês Thoiry.

Leia Também Francesa Ekkio instala mais 12 animais em Gaia

Desde então que a Ekkio Capital, a empresa especializada em turismo e lazer do grupo Thoiry, investiu mais de dois milhões de euros em ações de melhoria do zoo gaiense, que alberga cerca de 600 animais de 200 espécies.

Leia Também Francesa Ekkio investe mais de dois milhões no maior zoo do Norte

20 de junho de 2022: "O grupo francês Thoiry, detentor do Zoo Santo Inácio, acaba de ser adquirido pela Kartesia, organização europeia especialista no fornecimento de soluções de capital de investimento para pequenas e médias empresas", anunciou a empresa, em comunicado.

"A Kartesia garante, assim, a participação maioritária no grupo, ao adquirir a quota até ao momento pertencente ao acionista principal, a Ekkio Capital", avança a empresa, sem detalhar os termos da operação nem o valor da transação.





Além do Santo Inácio, a empresa agora adquirida pela Kartesia detém dois zoos em França - o Thoiry, em Paris, e o Peaugres em Lyon, tendo fechado o exercício de 2021 com uma faturação de 25 milhões de euros e cerca de um milhão de visitantes.

A Kartesia promete que "projetos futuros no novo acionista estão o desenvolvimento de espaços de alojamento nos três parques zoológicos que agora detém", assim como "expandir a sua base de visitantes, e promovendo iniciativas como seminários e eventos especiais para empresas".

O novo dono pretende, também, "manter e reforçar o investimento nas infraestruturas e na formação dos tratadores dos parques, consolidando o grupo Thoiry enquanto um dos líderes europeus na preservação da vida selvagem"