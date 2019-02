Paulo Calado

A United Investments Portugal (UIP) pretende contratar mais de 300 pessoas para as suas unidades hoteleiras e vai realizar eventos de recrutamento durante este mês, indicou esta quinta-feira o grupo hoteleiro liderado por Carlos Leal (na foto).A 15 e 16 de fevereiro, a UIP realiza um evento de recrutamento no Sheraton Cascais Resort onde pretende contratar mais de 60 novos trabalhadores para diversas áreas, incluindo cozinha, "housekeeping", serviço de quartos, restauração, barmans, spa e finanças.A 19 de fevereiro decorrerá uma sessão de recrutamento no Pine Cliffs Resort, no Algarve, para captar mais de 270 novos colaboradores, refere o comunicado. As vagas disponíveis são para áreas como chefes de sala, rececionistas, empregados de mesa, "sous chefs" de cozinha e bagageiros, entre outras.A United Investments Portugal (UIP), integra o consórcio IFA Hotels & Resorts, sediado no Dubai.