Grupo Pestana abre 10 hotéis em 2020 e investe 250 milhões até 2025

As dez novas unidades a inaugurar em 2020 incluem quatro hotéis e duas pousadas em Portugal, três Pestana CR7 no estrangeiro - Nova Iorque, Madrid e Marraquexe - e um hotel em Tânger, Marrocos.





Já no Porto, as duas novas unidades a inaugurar em 2020 - o Pestana Douro e a Pousada do Porto - reforçam a oferta em 300 quartos e traduzem um investimento de 30 milhões de euros.Ainda em Portugal irão abrir uma segunda fase do Pestana Tróia, uma segunda unidade em Câmara de Lobos, na Madeira, e uma pousada em Vila Real de Santo António.A nível internacional, o ano é marcado pela abertura de um segundo hotel em Nova Iorque, depois do primeiro que será inaugurado até final deste ano. A nova unidade, o Pestana CR7 West Side, alarga a presença do grupo nos Estados Unidos, onde será ainda aberto um hotel em Newark em 2021.O grupo liderado por José Theotónio vai também abrir o Pestana CR7 Gran Via Madrid e o Pestana CR7 Marraquexe. No mercado marroquino, vai também abrir portas uma unidade em Tânger, que será a terceira do grupo no país magrebino. Este hotel em Tânger será "em regime de arrendamento e estará mais vocacionado, tal como o de Casablanca, para um segmento 'corporate'", indica José Roquette.No próximo ano começará ainda a ser construído o sétimo hotel da marca Pestana CR7. A nova unidade localiza-se em Manchester e tem abertura estimada para o final de 2021, sendo "uma 'joint-venture' com um operador local", adianta o responsável.(Notícia atualizada com mais informação às 14:29)