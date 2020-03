O hotel conta com 27 andares, cada um com um máximo de quatro quartos. Entre eles, há quartos de autor. Estão decorados com obras em azulejo dos artistas Manuel Cargaleiro, Bela Silva e Add Fuel, sendo o azulejo fabricado pela centenária Viúva Lamego, com fotografias de Cátia Castel Branco, com produtos da marca portuguesa Castelbel e, ainda, com lenços da Bainha de Copas.



O grupo Pestana conta, atualmente, com 100 unidades hoteleiras, estando presente em 16 países. Para já, a operação da primeira unidade em Nova Iorque está a corresponder às expectativas. "Neste momento, temos apenas sete ou oito quartos por ocupar", adianta José Roquette, "chief development officer" do grupo hoteleiro.O hotel conta com 27 andares, cada um com um máximo de quatro quartos. Entre eles, há quartos de autor. Estão decorados com obras em azulejo dos artistas Manuel Cargaleiro, Bela Silva e Add Fuel, sendo o azulejo fabricado pela centenária Viúva Lamego, com fotografias de Cátia Castel Branco, com produtos da marca portuguesa Castelbel e, ainda, com lenços da Bainha de Copas.

O grupo Pestana já inaugurou o hotel em Nova Iorque, a centésima unidade do maior grupo hoteleiro português. A nova hotel, que resulta de um investimento superior a 30 milhões de euros, está em funcionamento desde o início do mês passado e tem ocupação quase total.O Pestana Park Avenue, com 95 quartos, está situado no centro de Manhattan, próximo da 5.ª Avenida, e representa a primeira aposta do grupo em Nova Iorque. Ainda este ano, vai ser inaugurada uma segunda unidade nesta cidade, com a marca CR7, que ainda não tem data oficial de inauguração e cuja construção está a decorrer. O objetivo é abrir esta nova unidade dentro de seis meses.