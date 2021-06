Grupo Pestana abre quarta pousada no Algarve em julho

A Pousada de Vila Real de Santo António, explorada pelo Grupo Pestana e localizada no centro histórico da vila, abre portas pela primeira vez a 1 de julho com quase 60 quartos disponíveis.





Esta é a décima sétima unidade hoteleira do grupo no Algarve e a quarta com a marca Pousadas de Portugal depois da Fortaleza de Sagres, do Palácio de Estoi em Faro e Convento de Tavira, e resulta de um investimento de 3 milhões de euros e cerca de 18 meses de trabalho na requalificação das infraestruturas já existentes.





São 57 quartos de cinco tipologias: classic, superior superior family, junior suite e suite; três piscinas com bar e restaurante aberto ao público construídos nas instalações da antiga alfândega e que ocupa quatro edifícios na Praça Marquês de Pombal.





Na decoração estão contemplados detalhes que celebram a história da localidade e mantêm-se alguns elementos originais do imóvel.





Graças à localização em que se insere, a nova pousada está perto das populares praias de Monte Gordo, da Reserva Natural de Castro Marim, do campo de golf da Quinta do Vale e da serra algarvia, e está já aberta a reservas com promoções exclusivas para os membros do Pestana Guest Club. O preço de um quarto, por uma noite, começa nos 113 euros.