Azora regressa às compras a Portugal e adquire hotel Pestana no Algarve

A Azora regressou às compras no mercado português tendo, através do Azora European Hotel & Lodging, adquirido o Pestana Blue Alvor, um hotel cinco estrelas localizado no Algarve, de acordo com o site especializado Eje Prime, tendo por base o comunicado do gigante hoteleiro.

Construído em 2019 pelo Pestana Hotel Group, o hotel, localizado em Alvor, tem 120 mil metros quadrados com quase 500 quartos, seis restaurantes e bares, seis piscinas e um centro desportivo. Em termos de gestão, a unidade hoteleira vai continuar a ser operada pelo grupo Pestana. Os detalhes financeiros do contrato não foram avançados.

Esta é a quarta compra do fundo em Portugal, tendo comprado no ano passado por 148 milhões de euros outros dois hotéis no Algarve: o Tivoli Marina Vilamoura e o Tivoli Carvoeiro ao NH Hotel Group.



O fundo hoteleiro comprou ainda, também na região do Algarve, o Resort Vilalara Thalassa, uma unidade hoteleira com 118 quartos.

Segundo o comunicado do Azora, citado pelo Eje Prime, fundo hoteleiro foi lançado em julho de 2020 com uma carteira de sementes de catorze hotéis em toda a Europa.