Grupo Pestana: “Prevemos fechar 2022 com 90 milhões de lucros, o melhor ano de sempre”

À frente de 108 hotéis a funcionar em 16 países na Europa, África, América do Norte e América do Sul, Dionísio Pestana diz ao Negócios que “enquanto acordar de manhã com vontade e energia” vai continuar aos comandos do grupo. Com uma estrutura de gestão que já funciona no dia a dia sem o empresário, Dionísio Pestana já consulta os quatro filhos para novos investimentos.

