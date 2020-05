Grupo Prainha abre hotéis com 24 horas de intervalo entre dormidas

Os empreendimentos Aldeamento da Prainha e Prainha Clube, em Alvor, e o VitaSol Park em Lagos, do Grupo Prainha, vão reabrir ao público a partir de 5 de junho, com 24 horas de intervalo entre dormidas.

Em comunicado, o grupo hoteleiro que conta com mais de 400 camas, diz que com esta medida adicional de "deixar sempre 24h de intervalo entre saídas e entradas de novos clientes" ultrapassa "em muito a recomendação da DGS que é de 2 a 3 horas entre a troca de roupas e limpeza da casa ou quartos e entrada de novos clientes".

"Ciente que estamos a viver um período atípico, a gestão destes três empreendimentos resolveu aplicar medidas de segurança que em muito ultrapassam as exigidas pelas autoridades sanitárias por forma a proporcionarem a todos os seus clientes uma verdadeira sensação de segurança e bem-estar", refere o comunicado.

Acrescenta ainda que os hotéis do Grupo Prainha "obtiveram do Turismo de Portugal o selo ‘Clean and safe’ que exige a todos os promotores turísticos uma série de cuidados e um conjunto de medidas que tornam a estadia de todos os clientes mais segura".

"Decidimos aumentar exponencialmente o prazo exigido pela DGS entre saídas e entradas de turistas para as 24 horas", sendo este "um claro sinal que estamos a dar a todos aqueles que nos visitam que todos os cuidados estão a ser tomados em defesa da sua sensação de bem-estar", refere António Silveira, diretor geral do Grupo Prainha.