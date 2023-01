GuestReady fecha 2022 com 65 mil reservas em Portugal

A GuestReady, empresa de Alojamento Local, fechou o ano de 2022 com 65 mil reservas feitas em Portugal nas 1.100 propriedades que gere em todo o país, incluindo na Madeira.



Recusando revelar detalhes de faturação ou o peso do mercado português, a GuestReady diz apenas que o total de reservas traduzem 420 mil hóspedes e que os norte-americanos têm vindo a crescer e já atingem cerca de 10% do total de reservas no país. No entanto, continuam a ser os franceses, os espanhóis e os portugueses que mais recorrem à plataforma de alojamento local, diz em comunicado a empresa.



Ao Negócios, a GuestReady diz ainda que a taxa de ocupação anual, que ascende a cerca de 80%, "é ligeiramente mais elevada no Porto e em Lisboa" atingindo os cerca de 85%, sendo estas as cidades mais procuradas.

Sem surpresas, em 2022, o mês mais forte foi agosto quando a taxa de ocupação média foi "superior a 94%".



A estadia média foi de 3,8 dias e "mais de 90% dos viajantes" da GuestReady optaram por "viajar sem crianças, menores de 12 anos".



A GuestReady, que está presente em sete países e 50 cidades, recebeu, em 2022, "quase meio milhão de hóspedes e gerou mais de 90 milhões de dólares para os seus proprietários", refere ainda o comunicado.