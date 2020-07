Hotéis em Espanha oferecem testes à covid-19 aos turistas

A associação de turismo espanhola CEHAT ofereceu-se para pagar testes à covid-19 aos turistas estrangeiros, numa tentativa de encorajar a sua vinda ao país, avança a imprensa internacional.



Esta iniciativa verifica-se depois de o Governo britânico ter passado a exigir que os cidadãos ingleses que visitem Espanha devem permanecer em quarentena durante duas semanas após o respetivo regresso ao país de origem.





A mesma associação, ao mesmo tempo que avança uma solução, aproveita para afirmar que a decisão de Londres é "imprudente" e que não se baseia em "critérios sanitários objetivos", uma vez que grande parte dos destinos turísticos espanhóis – as Baleares, Canárias ou a Andaluzia - têm agora uma situação epidimiológica menos grave do que a do Reino Unido.Para a CEHAT, devem ser exigidas "responsabilidades quanto a medidas imprudentes que podem dar azo a graves prejuízos no turismo e, em especial, ao setor hoteleiro, que está a cumprir dos protocolos mais exigentes de toda a Europa".O grande problema desta decisão, ainda do ponto de vista da mesma associação, é que outros governos sigam o exemplo do Reino Unido e que desta forma adotem soluções de forma "pouco refletida" e sem ter correspondência com a situação real.Até à data, foram diagnosticados 272.421 casos em Espanha e registam-se 28.432 mortos. Nas últimas duas semanas, o balanço foi de 39,4 casos por 100.000 habitantes. No Reino Unido, a mesma conta indica 14,7 casos por cada 100.000 cidadãos.