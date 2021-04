Hotéis querem apoio do Estado para fazer testagem em massa aos trabalhadores

Leia Também Despedimentos coletivos vão ser "inevitáveis" se não se prolongarem apoios à hotelaria

Os hotéis, admite o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), não têm o "hábito" de fazer uma testagem em massa dos seus trabalhadores. Essa prática poderá vir a ser uma realidade, mas só com o "patrocínio do Estado"."Tal como acontece com as escolas, onde esses testes são grátis, aqui também deverão ser oferecidos pelo Turismo de Portugal. Devia ser o Estado a proporcionar essa situação. Não vale a pena darem-nos o dinheiro para comprarmos testes. É preferível haver critérios e haver testes rápidos, que são mais simples de executar no terreno, e que sejam patrocinados pelo Turismo de Portugal", diz Raul Martins, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.Isto porque a hotelaria não tem capacidade para suportar esses custos."Andaríamos a pedir dinheiro outra vez, que nunca mais vem. É preferível o Turismo de Portugal disponibilizar os testes. Seria uma medida muito útil, porque sabemos que o turista quer segurança", afirma.