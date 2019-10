Esta é a primeira vez desde que estes dados são recolhidos que o mercado português ultrapassa o espanhol, cuja dimensão é significativamente superior. Para se ter uma ideia, entre 2007 e o primeiro semestre de 2019, o investimento em hotelaria em Espanha ultrapassou os 20 mil milhões de euros. Em Portugal, ficou-se pelos 2,2 mil milhões no mesmo período.



O valor transacionado durante o primeiro semestre representa, também, um montante inédito em Portugal. O pico máximo anual era de 275 milhões de euros, em 2008.



A justificar esta evolução está apenas uma transação: a venda de três hotéis da rede Tivoli, por parte dos tailandeses da Minor ao fundo norte-americano Invesco, por 313 milhões de euros, o equivalente a mais de 66% do volume total transacionado. As restantes transações, segundo os responsáveis da Cushman & Wakefield, foram de pequenos hotéis independentes.



Esta representou também a maior transação hoteleira feita em Portugal, segundo os dados da consultora imobiliária. Até agora, a maior transação também envolvia a rede Tivoli. Foi em 2015, quando a Minor comprou quatro hotéis desta cadeia ao Fundo de Resolução, por 118 milhões de euros.

