Lisboa considerada a 12.ª cidade mais bonita do mundo

Mais de 1.000 especialistas do setor do turismo deram a sua opinião sobre as cidades mais bonitas do mundo. E Lisboa consta no “ranking”, na 12.ª posição, à frente de cidades como o Rio de Janeiro, Tóquio, Dubrovnik ou Atenas.

Lisboa está entre as 50 cidades mais bonitas do mundo, segundo o estudo da Flight Network, que questionou mais de 1.000 especialistas em turismo, desde agentes de viagens, a escritores e bloggers.

A cidade que reuniu mais consenso foi Paris, que lidera este "ranking". A capital francesa ganha pelo lado cultural e a história dos seus edifícios. Segue-se Nova Iorque, nos EUA, e Londres, no Reino Unido.

Lisboa aparece na 12.ª posição desta lista, com os especialistas a destacarem o clima solarengo e o ambiente amigável. A recomendação deixada aos turistas é que "comecem a visita pela Torre de Belém". Depois de aproveitarem um passeio com sol e à margem do rio Tejo, a sugestão é que se dirijam para o Castelo de São Jorge. Já ao final do dia, após o pôr do sol, a publicação sugere que os turistas vão até à Rua Cor de Rosa, destacando a Pensão do Amor.

O clima e a gastronomia são destaques nesta avaliação.



Lisboa surge assim numa posição mais destacada do que cidades como a brasileira Rio de Janeiro, a japonesa Tóquio, a croata Dubrovnik ou a grega Atenas.