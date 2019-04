Lucros da Associação Turismo de Lisboa subiram 32%

Vendas e serviços prestados que ultrapassaram os 16,6 milhões, mais de 5,2 milhões de outros rendimentos como rendas e cedências de espaços e comparticipações de entidades públicas em diversos programas que somaram os 10,8 milhões. Contas feitas, o resultado líquido conseguido em 2018 pela Associação Turismo de Lisboa (ATL) foi de 4,366 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a ATL em comunicado. Segundo a Lusa, este valor representa um aumento de 32% face a 2017.

A ATL consolida as suas contas com a Lismarketing, que detém a 100%, e contabiliza um ativo não corrente superior a 42 milhões de euros, fundos patrimoniais de cerca de 40 milhões e um endividamento de apenas cerca de 7,5 milhões resultante de investimentos realizados em anos anteriores.

Num ano em que Lisboa recebeu 3,79 milhões, uma subida de 7,6% face a 2017, segundo dados do Euromonitor International, os Postos de Turismo da ATL espalhados pela cidade atenderam mais de 2,6 milhões de turistas e vendeu 276.494 Lisboa Card, cartões permitem circular nos transportes públicos e dão acesso gratuito a 35 museus, monumentos e outros sítios de interesse turístico, além de proporcionarem descontos em atrações e serviços de interesse para o turismo e a cultura.

Para promover a cidade, a ATL realizou 290 "press trips" com jornalistas estrangeiros e outras 57 "fam trips" com profissionais do setor, tendo também estabelecido 19 novas parcerias com operadores turísticos. No estrangeiro, em conjunto com dezenas de empresas associadas, esteve em 21 feiras, workshops e roadshows.

A ATL, recorde-se, tem apostado em alguns equipamentos destinados particularmente a turistas, como o Lisboa Story Centre (que registou 99.593 visitantes), o Arco da Rua Augusta (196.080 visitantes), o Centro Interpretativo Mitos e Lendas de Sintra (9.108 visitantes) e a Experiência Pilar 7 da Ponte 25 de Abril (com 75.401 visitantes).