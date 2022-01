Mais de 50% da restauração sobre-endividada

Mais de 50% das empresas de restauração de norte a sul do país estão sobre-endividadas devido às medidas de contenção da pandemia, alerta a PRO.VAR - Associação Nacional de Restaurantes. Perante este cenário, o setor vai enviar amanhã a todos os partidos um documento com propostas e a apelar para que se aprovem medidas de apoio que permitam salvar "empresas que entre 2017 e 2019 tiveram um exercício positivo", disse ao Negócios Daniel Serra, presidente da PRO.VAR.Caso a associação não receba respostas dos partidos ao fim de uma semana, a PRO.VAR vai recorrer ao Presidente da República.É "urgente que todos os partidos, independentemente do resultado das eleições, cheguem a um pacto alargado" com medidas de apoio para "não deixar cair estas empresas", sublinhou Daniel Serra ao Negócios. "É preciso esse esforço", até porque, frisa, dezembro "era a época para reforçar as contas, o que não aconteceu. As perdas foram muito graves".Estas foram algumas das decisões dos empresários da restauração de todo o país – Algarve, Grande Lisboa, Grande Porto, Minho e Viseu - que hoje se reuniram para discutir os resultados do inquérito por questionário que decorreu entre 4 e 5 de janeiro, com respostas válidas de 429 estabelecimentos.Entre as propostas enviadas pela PRO.VAR aos partidos está a redução do IVA de 13% para 6% na alimentação mantendo-se os 23% nas bebidas.O envio do documento acontece depois de a PRO.VAR ter pedido várias vezes ao Ministério da Economia uma reunião urgente.