Mais de 80% dos portugueses com menos 500 a 2.500 euros para gastar nas férias

Cerca de 44% dos portugueses garante que o seu orçamento para as férias não mudou face ao surgimento da pandemia da covid-19, mas a maioria reporta desde perdas de 2.500 euros até ganhos de 1.500 euros.

Mais de metade revela que tem menos 500 euros para gastar nas férias e 20% menos mil euros. Nos extremos, mais de 10% revela perdas entre 1.500 e 2.500 euros e mais de 10% admite que tem mais entre 500 e 1.500 euros para o efeito.

Estas são algumas das conclusões do estudo sobre "As férias depois da pandemia", que resulta de um inquérito realizado pela plataforma de contratação de serviços locais Fixando, nos primeiros 15 dias de mais, junto de cerca de 12 mil dos seus utilizadores.



A consulta revela, também, que 58% vai mesmo de férias, com 68% a decidir ficar em Portugal. Os restantes decidiram cancelá-las (38%) ou viram as suas férias canceladas (4%).

No caso de cancelamento, foi reembolsado? Quase metade (48%) respondeu que ainda não, com 29% a indicar que foi reembolsado através de "voucher" e 23% em dinheiro.

Quanto perdeu e qual o valor do cancelamento? Os que já cancelaram reservas de viagem no valor, em média, de 1.200 euros por viajante, vão perder 940 euros desse total.



O inquérito revela, ainda, que 75% dos portugueses não planeou ainda as suas férias para 2020, com 27% a alegar falta de rendimentos, 24% padece da incerteza no futuro e 14% tem medo de viajar perante a pandemia.