Mário Ferreira vende negócio de autocarros panorâmicos à Barraqueiro

A Mystic Invest, "holding" do grupo de Mário Ferreira, vendeu à Cityrama, do grupo Barraqueiro, a empresa Roller Town, que tem a exploração do negócio "sightseeing" em 10 autocarros turísticos da marca Douro Blue Bus.

"A venda da empresa foi concretizada por um valor global de cerca de três milhões de euros", revelou Mário Ferreira ao Negócios. "Vendemos a Roller Town porque esse negócio não está no nosso ‘core business’, sendo que onde queremos expandir-nos cada vez mais é no sector náutico", explicou o empresário.

"A alienação desta participação totalitária, detida pela Mystic Invest, resulta de uma decisão estratégica da empresa, que tem subjacente o entendimento de que a integração da Roller Town no grupo Barraqueiro permitirá uma focalização mais intensa do negócio de ‘sightseeing’ em autocarros turísticos na cidade", considerou Mário Ferreira.

Os dois grupos, Mystic Invest e Barraqueiro, "acordaram também o desenvolvimento de uma parceria estratégica, criando sinergias comerciais entre as suas unidades de negócio de forma a desenvolver ofertas turísticas integradas e complementares na cidade do Porto".

Negócio de "sightseeing" em despique azedo entre Mário Ferreira e Rui Moreira no Facebook

A venda da Roller Town acontece pouco tempos depois de Mário Ferreira ter ameaçado abandonar o negócio de "sightseeing", na sequência da aprovação do novo regulamento para o transporte turístico na cidade do Porto e das acusações polémicas proferidas pelo presidente da autarquia.

No final de Janeiro passado, num texto de opinião publicado na sua página do Facebook, Rui Moreira considera que a cidade não é o "faroeste" e compara estes operadores a "garimpeiros" - exploradores de pedras preciosas.

Mário Ferreira não gostou do comentário e mostrou-se ainda crítico ao regulamento. "As novas regras, trajectos, custos e taxas que serão impostos vão limitar uma actividade que não é certamente o filão de ouro que aqui foi descrito e, por isso mesmo, acho que vamos fazer a vontade ao executivo e abandonar esse negócio que nunca foi lucrativo um único ano desde o seu início", afirmou também na rede social.

E assim aconteceu. Escassos quatro meses depois, vendeu o negócio.

Este sábado, 16 de Junho, ainda em declarações ao Negócios, o empresário garantiu que os 10 autocarros vendidos ao grupo Barraqueiro "é a única frota da cidade do Porto que está de acordo com a nova legislação e os requisitos que foram impostos pelo senhor presidente da Câmara do Porto".

Os 10 autocarros tinham sido adquiridos pelo grupo de Mário Ferreira em Janeiro do ano passado, tendo a empresa anunciado, nessa altura, que a compra foi realizada por um valor da ordem dos dois milhões de euros.

A conceptualização e grafismo dos autocarros inspiram-se e valorizam o património arquitectónico, histórico e cultural da cidade do Porto, com os veículos a ostentar ilustrações/recriações de pontos emblemáticos da cidade, como a Estação de São Bento, a Igreja e Torre dos Clérigos, a Ribeira do Porto, a Ponte Luiz I, a Serra do Pilar, a Estátua D. Pedro IV, a Avenida dos Aliados e a Câmara Municipal do Porto.

Mário Ferreira, dono da Douro Azul e da operadora Nicko, é um dos "tubarões" mundiais dos cruzeiros fluviais, detendo ainda vários outros negócios, como hotéis no Porto e em Gaia, helicópteros e o museu World of Discoveries, facturando mais de 100 milhões de euros.

A Barraqueiro é o maior grupo de transportes em Portugal, tendo fechado 2017 com mais de 300 milhões de passageiros. Entre outros negócios, opera milhares de autocarros de passageiros, detém a concessão da operação do comboio da Ponte 25 de Abril, através da empresa Fertagus, do Metro Sul do Tejo (MTS) e ainda do Metro do Porto. Através do consórcio Atlantic Gateway, o grupo liderado por Humberto Pedrosa é também accionista do capital da companhia aérea TAP.