Meininger Group abre hotel híbrido em Lisboa em 2019

Contará com uma área de 5.530 metros quadrados e vai adaptar um antigo edifício de escritórios num hotel. O edifício terá seis pisos, com 121 quartos e 453 camas. À disposição do cliente existem várias tipologias de quartos, como quartos duplos standard, quartos privados com várias camas e camas em dormitório. Todas as áreas públicas vão estar localizadas no piso térreo. O hotel vai disponibilizar ainda estacionamento, de acordo com o comunicado.





"Com o projecto em Lisboa entramos num novo e importante mercado. Lisboa é uma cidade maravilhosa que se encontra a usufruir do crescente reconhecimento e popularidade entre turistas ao longo de vários anos. Estivemos algum tempo à procura de uma propriedade adequada e por isso estamos muitos felizes com este novo projecto", afirma o CEO da empresa, citado no comunicado.

Além da localização junto do rio e igualmente perto do centro de Lisboa, há também o Museu Nacional de Arte Antiga, o teatro A Barraca, assim como diversas galerias, lojas, cafés e restaurantes. Também nas proximidades está o TimeOut Market e boas ligações à rede de transportes da cidade, motivos que que contribuem para a localização do hotel em Lisboa.





O grupo hoteleiro tem 20 hotéis híbridos na Europa, o que totaliza 10 mil camas em 12 cidades europeias: Amesterdão, Berlim, Bruxelas, Copenhaga, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Londres, Milão, Munique, Salzburg e Viena. A Meininger tem já 16 novos contratos para novos hotéis, segundo dados do comunicado da empresa.