Monumental vendido por Mário Ferreira com inauguração à grande e à francesa

A inauguração do Le Monumental Palace, cuja venda deu um lucro de 10 milhões de euros ao proprietário da Douro Azul, está marcada para a próxima terça-feira e contará com a presença do CEO do grupo francês Paris Inn, o dono do novo hotel de cinco estrelas do Porto.